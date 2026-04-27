県内で林野火災が相次いでいます。魚沼市では26日に枯れ草火災が発生し、27日午前9時半すぎに鎮圧状態になりましたが、消防が現地で確認作業を進めています。



火事があったのは、魚沼市赤土の『アクシオムスキー場』の跡地です。警察と消防によりますと26日午前10時20分ごろ、付近の住民から「旧スキー場の斜面が燃えている」と消防に通報がありました。一時300人以上で消火活動が行われ、火は27日午前9時半すぎに鎮圧しました。



■近くで働く人

「下の方はかやが多かったので、燃え広がりが最初早くて結構火が見えたので怖かった。」



26日午後6時半時点で35.3haが燃えたということです。



また、長岡市山古志でも26日午後、林野火災が発生。火は27日午前7時半前に鎮圧しました。