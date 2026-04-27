10〜60代男女が選ぶ「40代の男前な俳優」ランキング！ 2位は「速水もこみち」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「40代の男前な俳優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の速水もこみちさんでした。
ドラマ『緊急取調室』（テレビ朝日系）シリーズで渡辺鉄次役を長年務め、2025年12月26日に公開された映画『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』にも出演しました。かつては料理コーナー『MOCO'Sキッチン』（日本テレビ系）でも人気を博し、長身を活かしたワイルドかつスタイリッシュなたたずまいが多くの支持を集めています。
1位は、俳優の山下智久さんでした。
2026年1月23日より主演ドラマ『神の雫/Drops of God』のシーズン2がHuluで独占配信されているほか、5月には主演映画『正直不動産』の公開を控えています。ドラマ『ブルーモーメント』（フジテレビ系）で主演を務めるなど俳優として多彩な活躍を見せており、そのクールで男前なイメージが全世代から高く評価されました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：速水もこみち
2位は、俳優の速水もこみちさんでした。
ドラマ『緊急取調室』（テレビ朝日系）シリーズで渡辺鉄次役を長年務め、2025年12月26日に公開された映画『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』にも出演しました。かつては料理コーナー『MOCO'Sキッチン』（日本テレビ系）でも人気を博し、長身を活かしたワイルドかつスタイリッシュなたたずまいが多くの支持を集めています。
1位：山下智久
1位は、俳優の山下智久さんでした。
2026年1月23日より主演ドラマ『神の雫/Drops of God』のシーズン2がHuluで独占配信されているほか、5月には主演映画『正直不動産』の公開を控えています。ドラマ『ブルーモーメント』（フジテレビ系）で主演を務めるなど俳優として多彩な活躍を見せており、そのクールで男前なイメージが全世代から高く評価されました。
(文:All About ニュース編集部)