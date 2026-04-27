可愛くて癒されるーーーーッッ！！【マクドナルド】休憩のお供にしたい「コラボドリンク」って？

ハンバーガーに目がいきがちですが、実はドリンクのラインナップも充実している【マクドナルド】。実はいま、初となるキャラクターコラボ商品も登場し、ますます注目度がアップ。そこで今回は、ほっと一息つきたいときに選びたくなる、おすすめのドリンクをご紹介します。

ビジュアルに注目！

可愛らしいデザインのカップと、キティちゃんのリボンを彷彿させる赤が印象的な「ハローキティのジューシーいちごスムージー」。公式サイトによると「いちごのジェラートを食べているかのようなジューシーさと満足感」があり、味わいは「甘酸っぱくてフルーティー」なのだそう。テイクアウトして公園などで楽しむのもあり！ 5月中旬頃までの期間限定です。

スイーツ代わりのホットドリンク

コラボドリンクではありませんが、筆者が気になったのは「ホットチョコレート」。「マックカフェ バイ バリスタ」店舗限定メニューです。たっぷりのココアパウダーをまとった、ふんわり感のあるミルクも魅力の一杯は、疲れも癒してくれそう。本を読んだり音楽を聴いたりしながら、ゆっくり過ごすカフェタイムのお供におすすめです。

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※こちらの記事では@collblanccc様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N