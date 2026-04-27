「陸自の歌姫」には、とんだトバッチリだったに違いない。都内ホテルで自民党大会が開催されたのは、4月12日のこと。陸上自衛隊中央音楽隊の鶫真衣（つぐみまい）3等陸曹（38）が制服姿でステージに上がり、国歌斉唱を披露した。すると、自衛隊法違反の疑いをかけられるハメになったのだ。

＊＊＊

【実際の写真】美貌も注目される「自衛隊の歌姫」（38）

参加させなかった可能性

自衛隊法第61条には、〈政治的行為の制限〉として、〈隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、（略）選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない〉とある。

それゆえ、自民党大会での鶫3曹の国歌斉唱が明るみに出ると、

〈自民党大会で陸上自衛隊員が国歌歌唱 防衛省関係者「軽率では」〉（朝日新聞）

〈自民「法抵触ない」、党大会で自衛官国歌斉唱 「政治的行為」批判も〉（毎日新聞）

などと報道各社は批判を展開した。それに対し、自民党は火消しに躍起となった。政治部記者が解説する。

小泉進次郎防衛相

「高市早苗首相は“会場に着くまで自衛隊員が出ることを知らなかった”“私人として参加し、国歌を歌ったので問題ない”などと主張しました。一方、小泉進次郎防衛相は“仮に（自分に）情報が上がっていれば別の判断もあり得た”といまさらながら鶫3曹を党大会に参加させなかった可能性を口にし出した。しかし、党大会直後には自身のXに“鶫さんをはじめ自衛隊の音楽隊を誇りに思います”と投稿（後に削除）。当初、何の問題意識も持ち合わせていなかったのは明らかです」

オファーが殺到

突如、渦中の人となった鶫3曹は石川県金沢市の出身。国立音楽大学を卒業後、洗足学園音楽大学大学院を修了し、2014年4月、陸自初の声楽要員として入隊した。

防衛省関係者によれば、

「大学院修了直前に、鶫さんの出演するコンサートに自衛隊関係者が赴き、陸自がボーカリストを募集していることを伝えました。祖父が警察官だったこともあって、両親も入隊を後押ししてくれたそうです」

入隊後3カ月間、朝霞駐屯地で射撃、ほふく前進などの基礎訓練を受けた後、中部方面音楽隊（兵庫県）に配属された。

「彼女が練習に最も力を入れたのは、『君が代』でした。15年4月、マツダスタジアムでの広島−巨人戦で君が代を独唱しました。観客席が静まり返り、歌い終わった途端、拍手が沸き起こった。鶫さんが加わった中部方面音楽隊には演奏オファーが殺到するようになりました」

18年6月、中部方面音楽隊はCDデビュー。鶫3曹の歌唱力がSNSなどでも話題になっていたからだ。22年に東京の中央音楽隊に移ってからも、能登半島地震の慰問公演などで活躍を続けた。

責任の押し付け

「鶫さんはおしとやかな人柄で、大和なでしこという表現がぴったりの女性です。今回、自民党大会への参加は運営元のイベント会社から直接、鶫さんが連絡を受けています。しかし、彼女が独断で参加を決められるわけではありません」

実際、鶫3曹は中央音楽隊を通じ、陸自の最高機関である陸上幕僚監部などに報告を上げている。

「陸自上層部で、自衛隊法61条に抵触しないかどうかの検討が行われました。その結果、自民党大会への参加が承認されたわけです。その判断には賛否両論でしょうが、高市首相や小泉防衛相は“私人だから”で問題を片付けようとしている。それではまるで、鶫さん個人の行為だとして、すべての責任を押し付けているようなものではないでしょうか」

お気の毒というほかあるまい。

「週刊新潮」2026年4月30日号 掲載