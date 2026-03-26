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Words & Music : Tatsuya Kitani / ¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä
Arrangement : Tatsuya Kitani / ¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä
Drums : Sho Sato / º´Æ£¾ç
All Other Instruments : Tatsuya Kitani/ ¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä
Mix : Norikatsu Teruuchi / ¾ÈÆâµªÍº
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