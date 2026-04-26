◇柔道全日本選手権（2026年4月26日 東京・日本武道館）

体重無差別で男子日本一を決める大会は、90キロ級で24年世界王者の田嶋剛希（パーク24）が初優勝を飾った。準優勝も同階級の村尾三四郎（JESエレベーター）で、ベスト4入りした100キロ超級の選手は愛知・名古屋アジア大会代表の太田彪雅（旭化成）ただ1人。世界選手権代表の中野寛太（同）も準々決勝で敗れる結果に、男子日本代表の鈴木桂治監督は「もっともっと、やるべきことがある」と話した。

90キロ級は24年パリ五輪で村尾が銀メダルを獲得し、同年の世界選手権は田嶋、昨年は村尾が優勝、田嶋が2位と、近年は日本勢がハイレベルな結果を残している。一方で100キロ超級は22年の世界選手権で斉藤立が銀メダルを獲得して以降、五輪を含む世界選手権で日本勢のメダルはなし。現状を物語る結果となったが、体重無差別、国際舞台と異なるルールということもあり、鈴木監督は「現実をしっかり受け止めるのであれば、いま日本では90キロ級が強いということ。例えば私が現役の時も、井上康生さんと決勝でしたら100キロ級同士だった。あまり重く受け止めるつもりはない」と強調した。

一方、世界選手権の団体代表に選ばれている国内3番手の中村雄太（旭化成）が1年ぶりの実戦だった原沢久喜（長府工産）に敗れるなど、28年ロサンゼルス五輪に向けて、不安を残す結果となった現実がある。重量級コーチ時代から五輪3大会に関わってきた鈴木監督も「悪いことではないが、戦いの場においては“こいつ、優しすぎるんだよな”という選手がたくさんいる。戦術、戦略でも一つ足りない、一つ余計ということが超級選手には多い」と指摘。10月の世界選手権やロス五輪に向けて、改善を図っていく考えを示した。