小さなボディに広い車内―「プライベートラウンジ」という発想

近年の自動車市場では、使い勝手の良さと快適性を両立したモデルに対する関心が一段と高まっています。

特に都市部では取り回しのしやすさが重視される一方で、家族や仲間と過ごす時間の質も重要視されるようになってきました。

【画像】超いいじゃん！ これが“シエンタサイズ”のスズキ斬新「“3列”コンパクトミニバン」です！ 画像を見る！（9枚）

こうした背景の中で、過去に発表されたコンセプトカーの中には、今改めて見直すべき価値を持つものも少なくありません。

そのひとつが、東京モーターショー2015で公開されたスズキの「エアトライサー」です。

このモデルは、コンパクトなサイズに独創的な発想を詰め込んだ意欲的な1台でした。全長4200mm×全幅1695mm×全高1815mmというボディサイズは、トヨタ「シエンタ」（全長4260mm×全幅1695mm×全高1695-1715mm）やホンダ「フリード」（全長4310mm×全幅1695-1720mm×全高1755-1780mm）とほぼ同等であり、狭い道や駐車スペースでも扱いやすい設計となっています。

エアトライサーのテーマは「どこでも持ち運べるプライベートラウンジ」です。この発想は単なる移動手段としてのクルマを超え、車内での時間そのものを楽しむという価値観を提示していました。

今でこそ広まりつつある考え方ですが、10年前にこのコンセプトが提示されていたことは注目に値します。

車内の特徴としてまず挙げられるのが、自由度の高い3列シートです。1列目は一般的な前席ですが、2列目は独立したシートで、レールに沿って位置や向きを柔軟に変えることができます。

3列目はベンチタイプとなっており、組み合わせ次第で多様な空間演出が可能です。たとえば、2列目をコの字型に配置すれば、まるでリビングルームのような雰囲気を作り出すことができ、移動中でもくつろいだ時間を過ごせます。

さらに、シートを対面式にすることで自然な会話が生まれ、長距離移動でも退屈しにくい工夫が施されています。

こうしたレイアウトの自由度は、単なる利便性にとどまらず、人と人とのつながりを重視した設計思想を感じさせます。

快適装備も充実しています。車内には大型ディスプレイが設置されており、スマートフォンやタブレットと連携して映像や音楽を楽しむことができます。

これにより、個人の利用だけでなく複数人でのエンターテインメントにも対応しています。

また、助手席側には観音開きのスライドドアを採用し、Bピラーレス構造と組み合わせることで開放的な乗降スペースを実現しています。

加えて、大型のガラスルーフにより自然光が差し込み、車内全体が明るく感じられる点も魅力です。

外観デザインも個性的で、スクエアなフォルムにウォームシルバーと赤のツートンカラーを組み合わせることで、近未来的な印象を与えています。

コンパクトでありながら存在感のあるスタイルは、従来のミニバンとは一線を画しています。

機能面においても現実的な構成が採用されています。1.4リッター直列4気筒デュアルジェットエンジンにハイブリッドシステムを組み合わせ、5速AGSと電子制御4WD「ALLGRIP」を搭載することで、燃費性能と走行性能のバランスを確保しています。

都市部での使用だけでなく、郊外や悪路にも対応できる点は、日常使いの幅を広げる要素といえるでしょう。

※ ※ ※

このように完成度の高いコンセプトを持ちながら、エアトライサーは市販化には至りませんでした。

しかし、その思想は現在の市場にも通じるものがあります。特にコロナ禍以降、個人の空間やプライベートな時間を大切にする傾向が強まったことで、「移動する空間」の価値は以前にも増して重要視されています。

実際に2026年に入ってからもコンパクトミニバンへの関心は継続して高いままであり、直近の2025年4月における国内新車販売ランキングを見ると、シエンタやフリードといった車種が上位に並んでいます。

エアトライサーが提案したアイデアは決して過去のものではありません。むしろ今こそ、その価値がより明確に理解される時代になったといえるでしょう。