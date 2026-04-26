Parsley×母の日ギフト♡毎日使えるエプロンで感謝を伝える特別セット

母の日に贈るプレゼントは、気持ちが伝わることはもちろん、実用性も大切にしたいもの。そんな想いに寄り添うのが、ライフスタイルブランド「Parsley（パセリ）」の母の日限定ギフトです。毎日の暮らしに自然と溶け込みながら、ふとした瞬間に“ありがとう”を思い出せる特別なセット。大切なお母さんへ、長く愛用してもらえる贈り物を選んでみませんか♡

毎日使いたくなるエプロン

今回の「母の日 エプロンギフトセット」は、日常に寄り添うデザインと着心地にこだわった「COTTON GAUZE APRON（コットンガーゼエプロン）」が主役。

素材は綿100％で、やわらかな肌触りと軽やかな着心地が魅力です。カラーはダスティピンク、グレー、パウダーブルー、パープル、クリーム、ブラウンの全6色展開。

どれも上品で落ち着いた色味なので、年齢を問わず選びやすいのも嬉しいポイントです。サイズはフリーで、幅広い体型にフィットします。価格は11,490円（税込）です。

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想いを届けるギフト仕様



セットにはエプロンに加え、オリジナルギフト巾着と母の日限定メッセージカードが付属。そのまま渡せる特別感のあるラッピングで、開けた瞬間から心が温まるような演出に。

※ギフト巾着は開発中のため、仕様・デザインは変更となる場合がございます。

メッセージカードには感謝の気持ちを添えることができ、より一層想いが伝わる贈り物に仕上がっています。

使うたび感じる“ありがとう”

忙しい毎日の中で、自分のことは後回しになりがちなお母さんへ。実際に使えるアイテムだからこそ、日常の中で何度も思い出してもらえるのがこのギフトの魅力です。

着るたびに感じるやさしい着心地とともに、贈った気持ちがそっと寄り添います。

今年の母の日は心に残る贈り物を

今年の母の日は、見た目の華やかさだけでなく、日常で長く使える実用的なギフトを選んでみませんか。

Parsleyのエプロンギフトセットは、感謝の気持ちをさりげなく、でも確かに伝えてくれる特別なアイテムです。

毎日の暮らしの中で“ありがとう”がふとよみがえる、そんな温かい贈り物で大切な人を笑顔にしてみてください♪