「毎日バッグ」【ユニクロ】で見つけた♡ 週7で使いたい「優秀バッグ」

毎日使うバッグを新調するなら、実用性にも見た目にもこだわりたいところ。おしゃれで収納力にも期待できるバッグが【ユニクロ】からセール価格で登場しているので紹介します。開口部にドロストを配したデザインが特徴的で、きれいめにもカジュアルにもヘビロテできそうです。ぜひ在庫があるうちにゲットして。

フォルムを変えられるドロストバッグ

【ユニクロ】「ドローストリングバッグ」\1,990（税込・セール価格）

開口部のドロストを絞って、フォルムをアレンジできるバッグ。外側と内側にはそれぞれポケットがあり、バッグの中で散らかりがちな小物を整理しやすくなっています。撥水機能付きなのも優秀ポイント。ネイビー・ブラック・ベージュ・グリーンというシックなカラー展開で、カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、ヘビロテできそう。

ガバッと開いて荷物を出し入れしやすいバケットバッグ

【ユニクロ】「キャンバストートバッグ」\1,990（税込・セール価格）

開口部が大きく荷物の出し入れがしやすい、バケット型のバッグ。ナチュラルな風合いのキャンバス地にレザー調素材を組み合わせており、上品で大人の春夏コーデにぴったり。荷物が少ない日にはサイドのドロストをキュッと絞って、フォルムを変えてみるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

wrirer：Emika.M