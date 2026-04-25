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YouTubeチャンネル「ヅカ -新たな視点のディープ観光」が「【誰も知らない】千葉県で江ノ電のあの写真が撮れる場所を見つけました」と題した動画を公開しました。動画では、神奈川県の江ノ電・鎌倉高校前駅の踏切に似た、踏切越しに海が見える絶景スポットを千葉県で発見し、周辺の観光地とともに紹介しています。



江ノ電の踏切は人気ゆえに常に観光客で賑わい、思い通りの写真を撮るのが難しいスポットです。そこに代わる絶景がどこかにあるのかとヅカさんが訪れたのは、千葉県にあるJR外房線の上総興津駅。東京駅から特急を利用すれば乗り換えなしの約1時間半で到着します。駅からのどかな街並みを10分ほど歩くと、目的の「長見踏切」が見えてきました。小さな踏切の向こうに青い海と水平線が一直線に広がる景色に、ヅカさんは「もう完璧です」と感嘆の声を上げます。さらに、手前は車両通行止めの道であるため車の往来がほぼなく、他の撮影者もいないため、静かに絶景を堪能できる環境が整っているとのことです。



上下線ともに30分に1本のペースで来る電車を待つ間、ヅカさんはすぐ近くの守谷海水浴場を散策。透き通る青い海の中に赤い鳥居が立つ「渡島」や、岩場の小道を抜けた先にあるリアス式海岸の自然美が広がる「荒熊洞窟遺跡」など、周辺の秘境感あふれるスポットも紹介しています。散策後は再び踏切に戻り、青い海と空を背景に走り抜ける電車を見事にカメラに収めています。



旅の最後には、駅近くにある風情ある町中華「松葉屋飯店」に立ち寄り、たっぷりの肉野菜餡が乗った名物の「肉そば」を味わいました。人混みを避けて美しい海と電車の風景を存分に楽しみたい方は、次の休日の目的地としてぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。