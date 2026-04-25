GWの帰省土産にもおすすめ！東京駅「東京ギフトパレット」2026年春の新商品4選

東京駅八重洲北口すぐの「東京ギフトパレット」の2026年春の新商品を、4つ紹介します。

ゴールデンウィークの帰省やお出かけの手土産にもぴったりなラインアップです。

春の新商品が続々登場！

・【BAKERS gonna BAKE】「たいやき わかば」のお花見スコーンサンド

「たいやき わかば」とのコラボレーション第4弾。桜の葉を練り込んだスコーンに、わかばのあんこ、白玉、いちごをサンドし、桜の花びらを添えています。

春らしい華やかな見た目と、甘じょっぱい味わいが楽しめる限定スイーツです。

価格は1個490円。販売期間は3月11日から5月12日まで。

・【neko chef】フィナンシェ チェダーチーズ＆トロピカル

肉球型がかわいらしい、季節限定の新作フィナンシェ。チェダーチーズのコクに、パインやマンゴーなどのトロピカルフルーツを合わせています。

ココナッツのシャリっとした食感も楽しめる、初夏にぴったりな味わいです。

5個入で価格は1404円。販売期間は4月1日から8月31日まで（なくなり次第終了）。

・【イチゴショップ by FRANCAIS】イチゴパイサンド

サクサクのパイ生地に、甘酸っぱいイチゴクリームをサンド。さらにイチゴクランチのカリッとした食感が加わり、いちごの魅力を存分に味わえるスイーツです。

4個入で価格は1296円。

・【パティスリー キハチ】キハチ ブリュレパイサンド キャラメルクリーム

表面をパリッと香ばしくブリュレしたパイで、甘くほろ苦いキャラメルクリームをサンド。サクサクの食感と濃厚なキャラメルの風味が楽しめます。

価格は8個入が1600円、12個入が2400円。

■東京ギフトパレット

・住所

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口

・営業時間

平日 9時30分〜20時30分

土日祝 9時〜20時30分

※一部店舗により異なります

※価格はすべて税込表記。

（東京バーゲンマニア編集部）