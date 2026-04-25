小手伸也、「借金地獄だった」回想 ブレイク以降も「余裕でアルバイトをしていました」
俳優の小手伸也が25日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【画像】『令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング』4位の小手伸也
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
『コンフィデンスマンJP』の怪演により45歳にしてブレイクを果たした小手の芸能履歴書ボードをもとに、これまでの活動を振り返る。小手は1998年に劇団『innerchild』を旗揚げ後、鳴かず飛ばずのアルバイト生活で「借金地獄」だったと回顧。「おいくつまでバイトを？」というアインシュタイン河井ゆずるの質問に、小手は「2019年まで」と回答する。2018年の『コンフィデンスマンJP』でのブレイク以降も「余裕でアルバイトをしていました」と語る小手に、スタジオからは驚きの声が上がる。
また、売れた実感について小手は、『令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング（令和元年〜5年）』4位にランク入りしたことだと告白。バラエティー番組の出演依頼が増えるも、さんまとの初共演番組『ホンマでっか！？TV』でイップスに陥った苦い思い出があると明かす。小手は「（バラエティー番組は）めっちゃ苦手です」と漏らし、さんまは大笑いする。
【画像】『令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング』4位の小手伸也
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
また、売れた実感について小手は、『令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング（令和元年〜5年）』4位にランク入りしたことだと告白。バラエティー番組の出演依頼が増えるも、さんまとの初共演番組『ホンマでっか！？TV』でイップスに陥った苦い思い出があると明かす。小手は「（バラエティー番組は）めっちゃ苦手です」と漏らし、さんまは大笑いする。