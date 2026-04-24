【ル・マラン 昼寝好きのラピヌVer.】 2026年12月 再販予定 価格：21,780円

アルターは、フィギュア「ル・マラン 昼寝好きのラピヌVer.」を2026年12月に再販する。価格は21,780円。

『アズールレーン』より「ル・マラン」が1/6スケールフィギュアで登場。「昼寝好きのラピヌ」のバニースーツ姿で立体化されている。

怠け者の彼女らしい眠たそうな表情や大胆に露出した衣装を着こなす姿が魅力的に仕上がっている。ツヤっとした光沢があるバニースーツと、淡いシャドーにより瑞々しさを感じる肌など豊かな質感表現も見所。編み込まれた毛束やうさ耳をつけたマスコット、右手に持った人参も細やかに造形されている。

パーツの差し替えにより「ウインク顔」が再現できる。「よだれ」再現シール、「ハートクッキー」パーツも付属する。

ル・マラン 昼寝好きのラピヌVer.

2026年12月 再販予定

価格：21,780円

スケール：1/6

サイズ：全高約280mm

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