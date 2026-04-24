アメリカのトランプ大統領は23日、イランへの軍事攻撃に核兵器を使用することはないと明言しました。

アメリカ トランプ大統領

「（Q:イランに核兵器を使うか）いや。使わない。なぜ核兵器を使う必要がある。我々は核兵器を使わず彼らを壊滅させた」

トランプ大統領は23日、イランに対して核兵器を使用する可能性を否定し、「核兵器の使用は許されるべきではない」と強調しました。

これに先立ちトランプ大統領はSNSで、ホルムズ海峡で機雷を敷設する船舶を撃沈するようアメリカ海軍に命じたことを明らかにしました。また、ホルムズ海峡での機雷の除去について、「現在、我々が行っている掃海作業を継続し、その規模を3倍にするように命じた」と投稿しました。

さらに、トランプ氏はイランとの合意が成立するまで、ホルムズ海峡の”逆封鎖”を継続すると改めて表明し、アメリカなどにとって「適切かつ有益な場合にのみ合意は成立する」と強調しました。

一方、イランメディアによりますと、イランは23日、ホルムズ海峡の通航料を初めて受け取ったことを明らかにしました。具体的な金額などは明らかにされていません。ホルムズ海峡を巡っては、イラン当局が通過する船から通航料を徴収していると報じられていました。

トランプ氏はイランに対し、ホルムズ海峡を開放するよう圧力をかけていますが、イラン側は応じない姿勢を見せています。イランのペゼシュキアン大統領はSNSで、「国家と国民の揺るぎない結束と、最高指導者への忠誠によって、侵略者を後悔させるだろう」と述べ、アメリカ側をけん制しています。