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路面電車は邪魔ではなかった。LRTで南北をつなぐ富山駅は「コンパクトなまちづくり」の究極形である

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が「【日本中が羨む】コロナ前までは地方都市の成功例！鉄道王国富山駅【路面電車・LRTの復権&近未来化の先駆者】■駅攻略」を公開している。動画では、富山駅の歴史から、コロナ前は大成功例とされた次世代型路面電車システム（LRT）の導入によるコンパクトシティ化まで、地方都市の近未来化の全貌が解説されている。



富山駅は、新幹線やJR、地方私鉄などが乗り入れる富山県を代表する駅である。動画の前半では、1899年の開業から続く複雑な路線の歴史や、北陸新幹線の延伸に伴う高架化工事の過程を詳解。特に目を引くのは、駅の南北で分断されていた路面電車とLRTの軌道が、駅の高架下で接続されたという世界的にも珍しい構造だ。



その背景には、当時の森市長が提唱した「既存の地域拠点に人を集め、質の高い公共交通で拠点をつなぐ、『公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり』」という構想がある。動画内では、利用者が減少していた富山港線を日本初の本格的LRTへと転換させたプロセスを紹介。この斬新な決断により、LRT利用者の約25％が自動車やバスからの転換組となり、高齢者の利用も大幅に増加した。さらに、駅周辺への若者の流入や商業地の地価上昇など、大きな相乗効果を生み出している。



かつて車社会の発展とともに「クルマの通行の邪魔」とされた路面電車は、LRTという形で鮮やかに復権を果たした。富山駅の取り組みは、全国各地で路面電車が再評価される契機となっており、これからの地方都市のまちづくりを考えるうえで重要なモデルケースと言えるだろう。