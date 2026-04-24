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LINE専門家のひらい先生が運営するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「友だちが使うLINEスタンプが欲しい！」と題した動画を公開。友人とのトーク中に見つけた気になるスタンプを、簡単に入手する方法を紹介した。



友人との会話で「あのスタンプ、かわいいな」「自分も使ってみたいな」と思った経験は誰にでもあるだろう。ひらい先生は、そのスタンプをすぐに入手するための簡単な手順を解説した。



まず、友人が送ってきたスタンプが有料か無料かにかかわらず、基本操作は「欲しいスタンプをタップする」ことだと同氏は指摘する。トーク画面で気になるスタンプをタップするだけで、そのスタンプの詳細や購入・ダウンロードページに直接移動できるという。



有料スタンプの場合は、表示されたページからLINEコインを使って購入する仕組みだ。一方、無料スタンプの場合は、企業とのコラボレーションなどが多く、公式アカウントを友だち追加するなど、特定の条件を満たすことでダウンロードできると説明した。



この方法を知っていれば、スタンプストアでわざわざ検索する手間が省け、会話の流れを止めずに欲しいスタンプをすぐに入手できる。友人とのコミュニケーションをより豊かにする便利な機能と言えるだろう。



友人が使っている魅力的なスタンプをその場で手に入れられるこの方法は、LINEでのコミュニケーションをより一層楽しくしてくれるはずだ。気になったスタンプを見つけた際は、試してみてはいかがだろうか。