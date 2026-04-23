この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「【Uber Eats】雨の日なのにピンずれ＆8分タイマー...大量7袋の料理をキャノピーで救われた雨稼働！《ウーバーイーツ配達員》」を公開しました。動画では、雨の日のUber Eats稼働の実態と、屋根付きバイクを活用してクエストを達成し、効率よく稼ぐ様子をレポートしています。

4月23日の木曜日、東京は朝から雨に見舞われました。せーけんさんは屋根付きバイク「キャノピー」で稼働を開始します。この日は12件の配達で合計4,600円の特別報酬（クエスト）が発生しており、クリアを目指して昼ピークの時間帯を走ります。

稼働序盤の2件目では、配達先のピンがずれているというトラブルが発生します。お客様と連絡を取り、8分タイマーを作動させて待機し、無事に手渡しで配達を完了させました。その後、中華料理店でのダブル案件では、合計7袋にも及ぶ大量の料理をピックアップする場面も。「キャノピーだったから良かった」と語り、大容量の荷台を備えた屋根付きバイクの強みを発揮して難局を乗り切りました。

昼過ぎには注文が途絶える無音時間も経験し、低単価の案件も拾いながら着実に配達件数を重ねていきます。最終的に約3時間で14件の配達を完了し、クエスト報酬を含めて10,000円ほどの売り上げを達成しました。雨の日のリアルなトラブルや、悪天候を乗り越えて稼ぐ実践的なノウハウは、配達員にとって大いに参考になりそうです。

YouTubeの動画内容

00:00

雨の日の稼働スタートと本日のクエスト内容
03:46

ピンずれトラブル発生と8分タイマー作動
05:44

まさかの7袋！大量案件のピックアップ
07:14

台東区から大田区への超ロング案件が登場
16:41

クエスト達成！3時間稼働の売り上げ結果を発表

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