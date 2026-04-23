【ひらがなクイズ】和食の定番や衣服のケアに共通する2文字は？ 1分以内で挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、食卓に彩りを添える一皿から、大切な持ち物を手入れする知恵、さらに社会的な立ち位置を表す単語まで、幅広い場面で使われる3つの言葉を選びました。音を意識して、欠けている2文字を補ってみてください。脳を活性化させて、頭の中をすっきりと整理しましょう。
さ□□
□□ぬき
□□んけん
ヒント：生の魚などを切り分けてそのまま食べる料理、衣服などに付着してしまった汚れを専門的な手法で取り除くこと、そして社会において公に認められた地位や立場を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しみ」を入れると、次のようになります。
さしみ（刺身）
しみぬき（シミ抜き）
しみんけん（市民権）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古くから親しまれている食文化、生活の困りごとを解決する作業、そして法的な権利から転じて一般に認められることを指すようになった表現という組み合わせでした。一見すると接点のない言葉同士ですが、共通のひらがなを介することで意外なつながりが見えてきます。言葉の響きを頼りに、日本語が持つ語彙の多様性を改めて実感できる内容でした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、食卓に彩りを添える一皿から、大切な持ち物を手入れする知恵、さらに社会的な立ち位置を表す単語まで、幅広い場面で使われる3つの言葉を選びました。音を意識して、欠けている2文字を補ってみてください。脳を活性化させて、頭の中をすっきりと整理しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぬき
□□んけん
ヒント：生の魚などを切り分けてそのまま食べる料理、衣服などに付着してしまった汚れを専門的な手法で取り除くこと、そして社会において公に認められた地位や立場を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しみ正解は「しみ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しみ」を入れると、次のようになります。
さしみ（刺身）
しみぬき（シミ抜き）
しみんけん（市民権）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古くから親しまれている食文化、生活の困りごとを解決する作業、そして法的な権利から転じて一般に認められることを指すようになった表現という組み合わせでした。一見すると接点のない言葉同士ですが、共通のひらがなを介することで意外なつながりが見えてきます。言葉の響きを頼りに、日本語が持つ語彙の多様性を改めて実感できる内容でした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)