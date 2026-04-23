「日焼け止めはコレがいちばん」美容のプロが使っている「白くならない・荒れない・ベタつかない」名品





外出時のUVケアはマスト。今回はSPF・PAともに最高値ながら「肌にやさしい」敏感・乾燥肌の人にもおすすめの、メリットの多いコスメをご紹介。







あらためて知っておきたい「SPF」「PA」



まず知っておきたいのは「日焼け」に関係する2つの紫外線。「UV-A」は肌をすぐに黒くする紫外線で主にシワ、たるみの原因に。もう一方の「UV-B」は肌に炎症を引き起こす紫外線でシミ、そばかすの原因。 SPFとは「UV−Bに対する防止効果を示すもの」。PAは「UV-Aに対する防止効果を示すもの」。SPFの最高値は50とされていて、それ以上のものは「SPF50＋」と表示。PAは4段階で表示され「PA＋＋＋＋」が最高値。



乾燥肌や敏感肌の人が、これらの数値のみ日焼け止めを選ぶと肌に負担がかかりトラブルを引き起してしまうことも。そんな人にも試してほしい、肌にやさしい成分を配合した名品をご紹介。







【肌の透明感もアップ】

ラゴム サンジェル プラス SPF50＋・PA＋＋＋＋ 40mL 2,200円／アリエルトレーディング 「素肌感のある仕上がりに導く乳液タイプ。日焼け止め特有のにおいや重さが一切なく、乾燥もしません。通年使っています」（上枝みどりさん・フリーPR）



【POINT】グルタチオン、ナイアシンアミドを配合しており、ＵＶケアしながらキメの整った透明感のある肌へ導く。幅広い肌質に対応したみずみずしいテクスチャ。抗炎症作用のあるアラントインがゆらいだ肌もやさしく保護。







【毛穴・凹凸・くすみを一瞬でカバーする下地】

メイクアップベース フェイスレスポンサー プラス SPF50+･PA++++ 33g 4,950円／ブリリアージュ 「肌が内側から潤うような感覚。だけど肌の外側はさらっとした仕上がりで開き毛穴もすっと消えてフラットな肌に。ファンデを乗せたときの仕上がりが全然違います。薄膜ながらくすみや色ムラまでも補整」（長澤葵さん・ヘアメイク）



【POINT】売り切れ＆再入荷を繰り返している人気の名品。最も高い UV 効果を誇り、日常紫外線は勿論、強い紫外線も強力にカット。クマ・くすみ・色ムラ・毛穴を瞬時に消し去り、ハリ・透明感をアップ。







【高いけどリピートしてしまう圧倒的な実力】

SPF50+・PA++++ B.A ライト セレクター 45g 12,100円／ポーラ 「紫外線などの肌に悪い光はカットしつつ、肌にいい赤色光だけをとり入れる日焼け止め。太陽光＝悪というイメージを払拭してくれました。本当に日焼け止め？ と疑うほど心地よい使用感」（Romiさん・インフルエンサー）



「日焼け止めの苦手な私が進んで使っているのがコレ。サラッとした塗り心地でスキンケア効果も高いので、美容液感覚で使えます」（石田一帆さん・プロデューサー）







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