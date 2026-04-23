私立高校の無償化が始まった今、子どもの教育費はどれくらい準備すべきでしょうか？ 公立と私立で総額はいくら違うのでしょうか？

「いわゆる高校無償化」とは

1. 高校無償化の変遷

高等学校等の進学率が約98％に達したことから、高等学校等の教育に係る費用を社会全体で負担すべきとされ、2010年度から公立高等学校については授業料を無償とし、私立高等学校等の生徒には所得制限なしで就学支援金を支給する制度が創設されました（※1）。

その後、制度改正を経て2020年度からは、高等学校等就学支援金の支給上限額が39万6000円に引き上げられましたが、所得制限が設けられ年収590万円未満の世帯を対象として、私立高等学校授業料の実質無償化が実現しました（※1）。



2. 「いわゆる高校無償化」とは

2026年度から施行される「いわゆる高校無償化」施策では、年収要件が撤廃され、高等学校に通う生徒を対象に、公立は上限11万8800円、私立は全国の私立高校の平均授業料水準相当額である45万7200円を上限とした高等学校等就学支援金が支給されることになりました（※1）。



高校進学に伴い必要となる教育費は

文部科学省の資料（※2）によれば、高等学校（全日制）の学年別の学習費の総額は図表1のとおりです。

図表1

公立 私立 第1学年 70万240円 139万2712円 第2学年 58万958円 115万924円 第3学年 50万3697円 97万7725円 合計 178万4895円 352万1361円

（※2を基に筆者作成）

学習費の主な内容は、授業料、学用品・教材費、通学費、部活動費のほか、入学金や制服代などがあります。また、私立では、この中に施設費・設備費も含まれます。



高校無償化後の高校進学に必要な教育費は

高校無償化では、毎年の授業料が公立で11万8800円、私立で45万7200円まで助成されるため、前述の図表1からその額を差し引くと、図表2のとおりとなります。

図表2

公立 私立 第1学年 58万1440円 93万5512円 第2学年 46万2158円 69万3724円 第3学年 38万4897円 52万525円 合計 142万8495円 214万9761円

（※2を基に筆者作成）

なお、高等学校等就学支援金は各家庭に現金で支給されるのではなく、高等学校に支給され授業料に充当されます。その結果、支給上限額の範囲内で授業料負担が軽減されます。



まとめ

高等学校無償化施策により、2026年度から所得制限なしで私立高校の授業料が実質無償化されます。それでも、高校3年間の教育費は、公立で約143万円、私立で約215万円が必要となります。

高校無償化で授業料の負担は軽くなっても、教材費や通学費、部活動費などは引き続き必要になります。公立と私立でかかる総額の違いも踏まえながら、家庭に合った進学先を考え、早めに教育費の準備を進めましょう。



出典

（※1）文部科学省 三党合意に基づく令和8年度以降の高校教育等の振興方策について

（※2）文部科学省 令和5年度子供の学習費調査

執筆者 : 辻章嗣

ウィングFP相談室 代表

CFP(R)認定者、社会保険労務士