¡Úµð¿Í¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¤¬¼ã¼êÌöÆ°¤Î¸ÅÁã¤ËÃíÊ¸¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¡ÖÇØÃæ¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤Æ¡×¡ÖÃ¯¤¬Ã¯¤À¤«¡×
¡¡µð¿Í¸µ´ÆÆÄ¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£¸¡Ë¤¬¸ÅÁã¤ËÄó¸À¤À¡£
¡¡ËÙÆâ»á¤Ï£²£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡££µ¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿£²£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÁ°¶¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ£²»î¹çÏ¢Â³ÃæÆü¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾¡Î¨£±³äÂæ¤È¶ì¤·¤àÁê¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤È¤·¤¿¡£
¡¡´·¤ì¤Ê¤¤ÃÏÊý³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹Ìî¤Ç¤ÏÇöÊë¡£Á°¶¶¤Ç¤ÏÉ÷¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥àµÏ¿¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥×¥í¤Î»î¹ç¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤«¤È»×¤¦»î¹çÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÍîµå¤äÂÇµå¤Î¸«¼º¤¤¤¬Â³¤¤¤¿»î¹çÆâÍÆ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤È¤Ï¸À¤¨ÃæÆü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È£¶Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¸ÅÁã¤Ø¤ÎÃíÊ¸¤âËº¤ì¤º¡£¡Öµð¿Í¤Ï¼ã¼êÁª¼ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¡ËÇØÃæ¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡£Ê¿»³¤È¤«°éÀ®¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ï¥ê¡¼¥°¡Ê³«Ëë¡ËÁ°¤ÎÁª¼êÌ¾Êí¤¸¤ãºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤¦Ã¯¤¬Ã¯¤À¤«¤è¤¦¤ï¤«¤é¤ó¡×¤ÈÇØÃæ¤ËÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤¸½¹Ô¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÂÇ½ç¤â¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¤Þ¤º¤ÏÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¡£²þ¤á¤Æ¶»ÈÖ¹æ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¶¯¤¯´õË¾¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤«¤éµåÃÄ¤Ë²þÁ±¤òµá¤á¤¿¡£