ソニー・ピクチャーズは、Prime Video内の有料サブスクリプション「Amazon Prime Videoチャンネル」にて、ソニー・ピクチャーズ作品を楽しめる「Sony Pictures Core」の提供を開始した。月額料金は690円で、7日間の無料体験ができる。

Sony Pictures Coreでは、「ジュマンジ ネクスト・レベル」や「ソーシャル・ネットワーク」、「ラスト・アクション・ヒーロー」、「モービウス」などの作品を視聴可能。4K HDRやIMAX Enhanced対応タイトルでは「臨場感あふれる映像体験」が楽しめる。