Prime Videoにソニー・ピクチャーズの有料チャンネル。月額690円
＼#AmazonPrimeVideoチャンネル サービス開始／- ソニー・ピクチャーズ (@SonyPicturesJP) April 22, 2026
本日、Amazon Prime Videoチャンネルに【Sony Pictures Core】が登場🙌
ハリウッドの大作映画や話題作🎥
そして隠れた名作まで✨
【Sony Pictures Core】なら、#ソニー・ピクチャーズ
作品を幅広く楽しめます📺… pic.twitter.com/JZj4hZQBKT
ソニー・ピクチャーズは、Prime Video内の有料サブスクリプション「Amazon Prime Videoチャンネル」にて、ソニー・ピクチャーズ作品を楽しめる「Sony Pictures Core」の提供を開始した。月額料金は690円で、7日間の無料体験ができる。
Sony Pictures Coreでは、「ジュマンジ ネクスト・レベル」や「ソーシャル・ネットワーク」、「ラスト・アクション・ヒーロー」、「モービウス」などの作品を視聴可能。4K HDRやIMAX Enhanced対応タイトルでは「臨場感あふれる映像体験」が楽しめる。