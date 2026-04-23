敵地・ジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打無失点で降板した。味方の援護に恵まれず、3勝目はならなかった。最速100.6マイル（約161.9キロ）。防御率0.38、被打率.141はリーグ1位だ。

初回2死一、二塁のピンチではシュミットをスイーパーで空振り三振に。2回以降は立て直した。100.1マイル（約161.1キロ）のフォーシーム、スイーパーを武器に、3イニング連続で3者凡退に仕留めた。初回2死一、二塁から11者連続アウトを奪った。

5回1死一塁ではギルバートを空振り三振、ベイリーを力のない二ゴロに打ち取った。チャップマンの二塁内野安打、デバースの右翼線二塁打で招いた6回2死二、三塁ではシュミットをスイーパーで空振り三振に。雄叫びを上げながら体を一回転。ガッツポーズを作った。6回5安打無失点、7奪三振無四球の好投を見せた。

前回登板だった15日（同16日）の本拠地・メッツ戦では5年ぶりに投手専念。6回2安打1失点と好投し、2勝目を挙げた。3勝目こそならなかったが、力強い91球だった。（Full-Count編集部）