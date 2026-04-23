マック「グリマスシェイク」リニューアル登場 ポップでレトロな世界観の新パッケージも
【モデルプレス＝2026/04/23】マクドナルドでは、同社の人気キャラクター「グリマス」をイメージしたマックシェイク（R）「グリマスシェイク」を4月27日より全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売する。
【写真】マック、リニューアルした「グリマスシェイク」登場
まんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親しみやすいキャラクター。そんな「グリマス」の大好きなメニューである「マックシェイク」をもとに誕生したのが、「グリマスシェイク」。本商品は、グリマスを象徴する紫色の見た目が特長のブルーベリーヨーグルト味のシェイクで、クリーミーな口当たりとヨーグルト風味のさっぱりとした味わい、ブルーベリーのフルーティーな甘みを楽しむことができる。過去の登場時には、その味わいとビジュアルのインパクトからSNSを中心に話題となり、2回連続で早期販売終了となるなど、好評だった。
2026年はその人気を受け、“ブルベリマシマシ”をテーマにリニューアル。ブルーベリー果汁を従来の1％から2％へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化。クリーミーさと爽やかさのバランスはそのままに、満足感のある1杯に仕上がっている。また、パッケージはグリマスを主役に据えたデザインを継承しつつ、2026年はサイズごとに異なるデザインを採用。細部までこだわったビジュアルにより、商品の世界観をより一層楽しむことができる。（modelpress編集部）
マックシェイク公式キャラクター「グリマス」をイメージした人気のシェイクがリニューアル。ブルーベリー果汁増量で、自然な果実の甘さが広がるおいしさにパワーアップ。フルーティーな甘みが広がるシェイクのクリーミーさと、ヨーグルト風味の清涼感があるさっぱりとした味わいを堪能することができる。
本商品のパッケージは、グリマスを主役に据えたポップでレトロな世界観が特長。2026年は初めて、SサイズとMサイズで異なるデザインを採用し、それぞれ異なる表情やポージングを楽しめる仕様となっている。思わず集めたくなるビジュアルで、商品とともにグリマスの魅力を楽しむことができる。
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◆マック「グリマスシェイク」登場
まんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親しみやすいキャラクター。そんな「グリマス」の大好きなメニューである「マックシェイク」をもとに誕生したのが、「グリマスシェイク」。本商品は、グリマスを象徴する紫色の見た目が特長のブルーベリーヨーグルト味のシェイクで、クリーミーな口当たりとヨーグルト風味のさっぱりとした味わい、ブルーベリーのフルーティーな甘みを楽しむことができる。過去の登場時には、その味わいとビジュアルのインパクトからSNSを中心に話題となり、2回連続で早期販売終了となるなど、好評だった。
◆グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味
マックシェイク公式キャラクター「グリマス」をイメージした人気のシェイクがリニューアル。ブルーベリー果汁増量で、自然な果実の甘さが広がるおいしさにパワーアップ。フルーティーな甘みが広がるシェイクのクリーミーさと、ヨーグルト風味の清涼感があるさっぱりとした味わいを堪能することができる。
◆新パッケージ
本商品のパッケージは、グリマスを主役に据えたポップでレトロな世界観が特長。2026年は初めて、SサイズとMサイズで異なるデザインを採用し、それぞれ異なる表情やポージングを楽しめる仕様となっている。思わず集めたくなるビジュアルで、商品とともにグリマスの魅力を楽しむことができる。
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