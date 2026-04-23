【ONE PIECE】スマートウォッチ第2弾は四皇モデル！
キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック） 」より、TVアニメ『ONE PIECE（ワンピース） 』に登場する四皇――バギー、シャンクス、ティーチ、ルフィをイメージしたスマートウォッチが、4月27日（月）より予約開始、5月29日（金）に発売される。
＞＞＞ONE PIECEスマートウォッチをチェック！（写真60点）
TVアニメ『ONE PIECE』の著者は尾田栄一郎。『週刊少年ジャンプ』1997年7月22日発売の34号より連載を開始し、2022年7月に連載25周年を迎えた。コミックス1巻は1997年12月24日に発売され、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発行部数 300万部が日本出版史上最高初版発行部数を記録（当時）し、現在まで初版300万部を維持。 2012年8月3日発売の 67巻が自己記録を更新する初版 405万部で刊行される。コミックスの全世界での累計発行部数は、2026年3月4日時点で6億部を突破（日本国内の累計発行部数は4億5000万部以上。海外での累計発行部数は1億5000万部以上）。テレビアニメは1999年より、フジテレビ系列で放送を開始し、 2024年に25周年を迎えた。2026年4月5日よりエルバフ編を放送開始。Netflix世界独占配信の実写ドラマ版『ONE PIECE』は、2026年3月10日よりシーズン2を配信。
そんなTVアニメ『ONE PIECE』のスマートウォッチ第2弾として、四皇モデルが登場する。
第1弾として発売したエッグヘッド編のルフィ、ゾロ、サンジモデルが好評を博したことを受け、本作では新たに ”四皇” のバギー、シャンクス、ティーチ、ルフィの4モデルをラインナップ。各キャラクターをイメージしたベルトやオリジナル文字盤を備えたスマートウォッチだ。
急速充電可能で、一回の充電で最大14日もつロングバッテリーを備え、ストレス管理や運動管理も可能。軽量設計で、機能面も充実している。デザイン性と実用的な機能性を兼ね備えたスタイリッシュなスマートウォッチとなっている。
文字盤には、歩数や心拍数、ストレス値に応じて、画面が変化するギミックを搭載。さらに、キャラクターの個性を反映した2つのショートカットキーを備え、通知受信時には海賊旗が登場するなど、作品の世界観を感じながら日常に彩りを添えるユニークな仕様となっている。
また、わずか16g（ベルトなし）の軽量設計。バンドには柔らかい素材を採用し、長時間の装着でも快適。睡眠時や運動時も心地よく使用できる。スリムな設計で男性でも女性でも日常的に使いやすいデザインだ。
さらに、それぞれ特別仕様の専用ボックスをご用意。ボタンを押すだけで簡単に付け替えができるカスタムストラップも付属されている。
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TVアニメ『ONE PIECE』の著者は尾田栄一郎。『週刊少年ジャンプ』1997年7月22日発売の34号より連載を開始し、2022年7月に連載25周年を迎えた。コミックス1巻は1997年12月24日に発売され、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発行部数 300万部が日本出版史上最高初版発行部数を記録（当時）し、現在まで初版300万部を維持。 2012年8月3日発売の 67巻が自己記録を更新する初版 405万部で刊行される。コミックスの全世界での累計発行部数は、2026年3月4日時点で6億部を突破（日本国内の累計発行部数は4億5000万部以上。海外での累計発行部数は1億5000万部以上）。テレビアニメは1999年より、フジテレビ系列で放送を開始し、 2024年に25周年を迎えた。2026年4月5日よりエルバフ編を放送開始。Netflix世界独占配信の実写ドラマ版『ONE PIECE』は、2026年3月10日よりシーズン2を配信。
第1弾として発売したエッグヘッド編のルフィ、ゾロ、サンジモデルが好評を博したことを受け、本作では新たに ”四皇” のバギー、シャンクス、ティーチ、ルフィの4モデルをラインナップ。各キャラクターをイメージしたベルトやオリジナル文字盤を備えたスマートウォッチだ。
急速充電可能で、一回の充電で最大14日もつロングバッテリーを備え、ストレス管理や運動管理も可能。軽量設計で、機能面も充実している。デザイン性と実用的な機能性を兼ね備えたスタイリッシュなスマートウォッチとなっている。
文字盤には、歩数や心拍数、ストレス値に応じて、画面が変化するギミックを搭載。さらに、キャラクターの個性を反映した2つのショートカットキーを備え、通知受信時には海賊旗が登場するなど、作品の世界観を感じながら日常に彩りを添えるユニークな仕様となっている。
また、わずか16g（ベルトなし）の軽量設計。バンドには柔らかい素材を採用し、長時間の装着でも快適。睡眠時や運動時も心地よく使用できる。スリムな設計で男性でも女性でも日常的に使いやすいデザインだ。
さらに、それぞれ特別仕様の専用ボックスをご用意。ボタンを押すだけで簡単に付け替えができるカスタムストラップも付属されている。
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