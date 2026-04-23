スライサーのお手本！ つかまる要素満載の岩井明愛スイング 左足で踏み込んで上体を右に残すとドローが打てる
昨季米女子ツアーで初勝利を飾り、2勝目の期待がかかる岩井明愛。圧倒的な飛距離が武器の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】左足で踏み込みつつ上体を右に残してイン・アウトに振る 岩井明愛のドライバースイング
◇ ◇ ◇フットワークを巧みに使って柔らかく振る姿からは、ゴルフに限らず、どんなスポーツでもやってのける運動神経の高さを感じさせます。グリップやスイング軌道などつかまる要素が満載のスイングであり、スライサーの参考になるはずです。ウェートシフトを積極的に使い、切り返しで左足を先行させ、少し上体を傾かせてインサイド・アウトに振っています。ダウンで上体が右を向いている時間が長く、また軸を倒しているのでインサイドからの軌道が作りやすいのです。また、ストロンググリップでハンドファーストのアドレスもつかまる要素と言えます。フックに握った分トップでフェースはシャットになっているのも特徴的で、ややフラットな軌道でドローが打ちやすい。いつでも球がつかまえられるので、逃がして打つのも簡単なはず。状況に応じたショットが打ちやすいと思います。つかまる要素の多いスイングですが、フォローで思い切って左に振り抜くことで、つかまり過ぎのミスを防ぐと同時に出球もコントロールしています。引っかけが出るという人は、参考にするといいでしょう。彼女のような左足で踏み込んで、上体を右に残す姿勢を作るには、ダウンスイングを繰り返す素振りが効果的。切り返しで左足を踏み込みつつ、左ツマ先と右手の距離を取るように素振りをしてください。左ツマ先と右手が引っ張り合うように意識すると、上体が残った姿勢が作れるはずです。素振りを何度も行って、確認してください。■岩井明愛いわい・あきえ／ 2002年生まれ、埼玉県出身。23、24年と2年連続で年間3勝を挙げて、国内女子ツアー通算6勝。25年「スタンダード・ポートランドクラシック」で米ツアー初勝利を飾っている飛ばし屋。Honda所属。■解説：南 秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●マキロイのショットを詳細分析！ 関連記事『現代最強スインガー・マキロイのスイングは、『トップから左打ち出しドリル』で真似できる【優勝者のスイング】』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】左足で踏み込みつつ上体を右に残してイン・アウトに振る 岩井明愛のドライバースイング
山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる これが最も簡単なスライス対策
現代最強スインガー・マキロイのスイングは、『トップから左打ち出しドリル』で真似できる【優勝者のスイング】
ロボット計測で判明！ 31種のボールを試打検証したら一番飛距離が出たのはホンマ『D-1』だった
原英莉花がドレスに着替えました【女子プロ写真】
【連続写真】左足で踏み込みつつ上体を右に残してイン・アウトに振る 岩井明愛のドライバースイング
◇ ◇ ◇フットワークを巧みに使って柔らかく振る姿からは、ゴルフに限らず、どんなスポーツでもやってのける運動神経の高さを感じさせます。グリップやスイング軌道などつかまる要素が満載のスイングであり、スライサーの参考になるはずです。ウェートシフトを積極的に使い、切り返しで左足を先行させ、少し上体を傾かせてインサイド・アウトに振っています。ダウンで上体が右を向いている時間が長く、また軸を倒しているのでインサイドからの軌道が作りやすいのです。また、ストロンググリップでハンドファーストのアドレスもつかまる要素と言えます。フックに握った分トップでフェースはシャットになっているのも特徴的で、ややフラットな軌道でドローが打ちやすい。いつでも球がつかまえられるので、逃がして打つのも簡単なはず。状況に応じたショットが打ちやすいと思います。つかまる要素の多いスイングですが、フォローで思い切って左に振り抜くことで、つかまり過ぎのミスを防ぐと同時に出球もコントロールしています。引っかけが出るという人は、参考にするといいでしょう。彼女のような左足で踏み込んで、上体を右に残す姿勢を作るには、ダウンスイングを繰り返す素振りが効果的。切り返しで左足を踏み込みつつ、左ツマ先と右手の距離を取るように素振りをしてください。左ツマ先と右手が引っ張り合うように意識すると、上体が残った姿勢が作れるはずです。素振りを何度も行って、確認してください。■岩井明愛いわい・あきえ／ 2002年生まれ、埼玉県出身。23、24年と2年連続で年間3勝を挙げて、国内女子ツアー通算6勝。25年「スタンダード・ポートランドクラシック」で米ツアー初勝利を飾っている飛ばし屋。Honda所属。■解説：南 秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●マキロイのショットを詳細分析！ 関連記事『現代最強スインガー・マキロイのスイングは、『トップから左打ち出しドリル』で真似できる【優勝者のスイング】』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】左足で踏み込みつつ上体を右に残してイン・アウトに振る 岩井明愛のドライバースイング
山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる これが最も簡単なスライス対策
現代最強スインガー・マキロイのスイングは、『トップから左打ち出しドリル』で真似できる【優勝者のスイング】
ロボット計測で判明！ 31種のボールを試打検証したら一番飛距離が出たのはホンマ『D-1』だった
原英莉花がドレスに着替えました【女子プロ写真】