アーチを量産しているホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）に対する称賛が止まらない。米全国紙ＵＳＡトゥデー（電子版）は２２日（日本時間２３日）に「村上宗隆の歴史的なホームランラッシュにＭＬＢ各球団は面目を失った」と伝えた。

それは当然だろう。村上は２１日（同２２日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で４点リードの２回二死無走者で右腕ケリーの内角低めのチェンジアップを振り抜くと美しい放物線を描き右翼席中段に着弾した。９号ソロは角度３０度、打球速度１１３マイル（約１８１・９キロ）、飛距離４２６フィート（約１２９・８メートル）の完璧な一発。４戦連発はドジャースの大谷翔平投手（３１）とカブスの鈴木誠也外野手（３１）に次いで日本選手３人目だ。

同電子版は「彼はデビューから２３試合で９本塁打放った初の日本選手であるだけではなく、少なくとも１９００年以降、デビューから２３試合で９本塁打と２０四球以上を記録した初の選手である」と紹介した。

２１日時点で９本塁打はジャッジ（ヤンキース）と並んでＭＬＢ２位タイ。シーズン６３本塁打ペースだ。大谷はルーキーイヤーの２０１８年に２３試合で６発。最終的に２２本塁打で１年目の日本選手では唯一、２０発を超えたが、村上は３０本、４０本、それ以上を狙えそうだ。

ＯＰＳは超一流クラスの０・９７８、打球速度９５マイル（約１５２・９キロ）以上の打球を放つハードヒット率は６１・９％でＭＬＢ６位だ。打球速度９８マイル（約１５７・７キロ）以上、角度２６〜３０度の長打になりやすい打球の多さを示すバレル率は２６・２％で同３位、４位大谷の２４・２％を上回る。今季打球速度１１３マイル超の本塁打を３本放っているのは村上だけだ。データはＭＬＢトップクラスの強打者であることを示している。

「確かにシーズンはまだ３週間しか経ていないが、（３冠王に輝いた）２０２２年の歴史的なシーズン以降、三振率と空振り率が急上昇したため、各チームは彼が十分なコンタクトをしてパワーを発揮できるか懸念。ホワイトソックスに２年３４００万ドル（約５４億２０００万円）という控えめな契約で村上をさらわれたことを後悔している」

村上がアーチを放つたびに、獲得を見送った各球団幹部は“見る目”のなさを痛感することになりそうだ。