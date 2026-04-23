野性味を失った元野犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で141万2000回再生を突破し、「野性味なくて笑った」「元野犬とは思えない」「本当に幸せそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、名前を呼んでも起きない元野犬→『布団』をめくってみたら…もう山には戻れない『まさかの光景』】

名前を呼んでも起きて来ない

TikTokアカウント「kintaroo10」の投稿主さんは、愛犬『金太郎』くんの日常を紹介しています。金太郎くんは、元々野犬として暮らしていたわんこなのだそう。ある朝、金太郎くんを起こそうと名前を呼ぶも、寝室から出てこなかったとか。

寝室に行ってみましたが、なぜか姿が見えなかったといいます。布団をめくってみると、ぬくぬく温まりながら眠る金太郎くんの姿が！金太郎くんは、布団の気持ちよさに打ち勝つことが出来ず、食事の時間が過ぎても寝室から出てこなかったのでした。

もう山には戻れない！？

「おはよう」と声をかけても、起きる素振りを見せなかった金太郎くん。そこで、一旦布団を戻してみることに。再びめくってみると、「まだ眠い…」と不服な表情の金太郎くんが…♡あまりにリラックスした姿は、元野犬とは思えないほどです。

それでも、なんとか体を起こして、布団から顔を出したそう。投稿主さんとあいさつを交わすと、「ふあああ」と大きな口を開けてあくびをしたといいます。金太郎くんが朝寝坊するのは毎日のことで、この日も家族の中で一番遅く起きたそうです。

投稿主さんとの暮らしが幸せすぎて、野犬として厳しい世界で生きていたことを忘れてしまったのかもしれませんね！

この投稿には「大事にされているんだね」「優しい顔になってますね」「幸せな生活になってよかった」などの温かなコメントが寄せられています。

休みの日に限って早起き

朝寝坊が大好きな金太郎くんですが、休日は様子が違う模様。家族の中で一番早く起きて、投稿主さんを起こすのだといいます。早朝、「早く起きて」と言わんばかりに、投稿主さんの体の上から静かな圧をかけてくるとか…。

また、前足でチョンチョンと投稿主さんをつついて、「ご飯ちょうだい」とアピールすることもあるそう。普段は寝坊するのに、休日に限って無駄に早起き…。子供のような朝の習性を持つ金太郎くんなのでした♡

金太郎くんの平和な日常はTikTokアカウント「kintaroo10」の他の投稿からチェックすることができます！気になる方は、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kintaroo10」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。