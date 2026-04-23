M!LKが「第一回分業カラオケ選手権」出場チームにアドバイス！塩粼太智はM!LKも毎週行っている“ある儀式”を伝授

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4月25日13時30分から日本テレビで『全力チャンプ』が放送される。

■優勝賞金は100万円

この番組は、番組オリジナルの大会を開催し、未来のスターを発掘するコンテストバラエティ。

今回は「第一回 分業カラオケ選手権」を開催。“カラオケ精密採点”にて100点満点を出すのが困難な超難関曲をチームで分担しながら歌唱し、その得点を競うカラオケ団体戦で、ひとりで歌い切るのが難しい曲でも、自分の得意な部分だけをチームで歌い繋ぎ満点を目指す。優勝賞金は100万円。

■番組公式応援団はM!LK

可能性無限大の出場者たちを全力サポートするのは、「イイじゃん」がSNS総再生数29億回を突破。『NHK紅白歌合戦』に初出演し、「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」など立て続けにメガヒット記録しているM!LK。

佐野勇斗、塩崎太智（「崎」は、たつさきが世紀表記）、曽野舜太、山中柔太朗が厳正なる審査で勝ち残った最強の4チームそれぞれに密着し、歌唱ポイントや衣装のアドバイス、さらにはチーム作りの極意を伝授。

リーダー吉田仁人は全チームの想いを引き出し、支える、大会進行を担当する。

そして、見届け人は第一回放送から、的確な批評で出場者を鼓舞する 伊集院光、令和の注目俳優・横田真悠、吉本坂46に所属し、コンビとしてシングルもリリースしている人気芸人・レインボーが担当。

解説はYouTubeチャンネル登録者数200万人超え。独自論とユーモアあふれる歌い方のレッスン動画が絶大な支持を集める人気ボイストレーナーしらスタと、カラオケDAMの「精密採点」の開発者、矢吹豪が務める。

■「分業カラオケ選手権」初代チャンピオンを目指す最強4チーム

本大会は番組ホームページ・カラオケ会員サービスDAM★とも、全国のカラオケ大会、SNSなどから出場者がエントリー。厳正なる審査を通過した、最強の歌唱力をもつ4チームが決勝戦に出場する。

佐野勇斗が応援するのは、TikTok歌うま配信者の顔を持つ3人組 チーム「Unity」。

高校の同級生だったメンバーは、放課後週4日カラオケに通い点数を競うライバル。カラオケに青春を捧げた彼らが歌うのは、超難関曲のMrs. GREEN APPLE「ライラック」。

応援団の佐野から歌割りにおける“引く勇気”のアドバイスを受けた3人はどのようなパート割りで挑むのか？

山中柔太朗が応援するのは、平原綾香など錚々たるアーティストを輩出した洗足学園音楽大学のミュージカルコースに通う4年生、8人組、その名もチーム「Sophomore」。

今回はSuperflyの「タマシイレボリューション」を歌唱。大学2年生のとき、学生日本一を決めるミュージカル大会に出場するべく集った8人のコーラスはパワフルで圧巻だ。そのチームワークを生かすべく山中は“笑顔の○○○○○○○”を伝授する。

塩崎太智が応援するのは、全国各地で開催されるカラオケ大会で優勝常連、ライバルとしてしのぎを削りあう九州出身の4人組 チーム「Q-宇宙男児（きゅうちゅうだんじ）」。歌うのは、ポルノグラフィティの「アポロ」。

会社員やカラオケバーの店主として働く彼らは、限られた時間の中で満点を目指すべく、1日8時間の猛特訓をするも、スランプに。そこで上達に向け、塩崎がM!LKも毎週行っている“ある儀式”をアドバイスする。

曽野舜太が応援するのは、今大会唯一の男女混成チーム、3人組の「Teens」。

全国各地の歌唱大会で賞を総なめにする最強中高生がMISIAの「アイノカタチ」をフレッシュなハーモニーで奏でる。

Teensは、曽野のメンバーカラーの衣装を身にまとい、曽野がプレゼントしたあるものを身に着け登場する。

M!LK、大会見届け人たちも大熱狂！ハイレベルなカラオケ団体戦「分業カラオケ選手権」初代チャンピオンに輝くのはどのチームなのか。

■番組情報

日本テレビ『全力チャンプ』

04/25（土）13:30～14:30

※放送後から1週間、TVerにて無料配信・Huluにて有料配信

番組公式応援団：M!LK（佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）

見届け人：伊集院光、横田真悠、レインボー ※五十音順

解説：しらスタ、矢吹豪 ※五十音順

進行：辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）

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