「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２２日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉きさらぎ賞９着のショウナンガルフ（牡、須貝）はダービー（５月３１日・東京、芝２４００メートル）へ。

１８日の阪神１勝クラスで３着だったエチゴドラゴン（牡、宮本）は引き続き幸で京都新聞杯（５月９日・京都、芝２２００メートル）へ。除外なら、あずさ賞（５月１６日・京都、芝２０００メートル）へスライドする。

フローラＳ（２６日・東京、芝２０００メートル）に登録していたロングトールサリー（牝、福永）は同レースを回避。あやめ賞（２５日・京都、芝１８００メートル）か矢車賞（５月２日・京都、牝芝２２００メートル）のどちらかを予定する。

〈美浦〉実業家ホリエモンの所有馬イッテラッシャイ（牡、斎藤誠）が鳳雛Ｓ（５月３０日・京都、ダート１８００メートル）を目標に調整。ケイアイアギト（牡、加藤征）がユニコーンＳ（５月２日・京都、ダート１９００メートル）の１週前追い切りで、Ｗ６Ｆ８２秒５−１１秒７。「十分な動きだった」と加藤征師。ファルコンＳ３着の僚馬フクチャンショウ（牡）は引き続き横山武でＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京、芝１６００メートル）へ。

皐月賞８着のラージアンサンブル（美浦・武井）に右前第一指骨の剥離骨折が判明。所属するグリーンファーム愛馬会がホームページで発表。伏竜Ｓ２着のドンエレクトス（牡、高木）は青竜Ｓ（５月９日・東京、ダート１６００メートル）を予定。