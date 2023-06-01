三宅健、北山宏光、Number_iらTOBEアーティストが集結！『to HEROes』愛知 3DAYS公演が大盛況
三宅健、北山宏光、Number_iらTOBEアーティストが集結するコンサート『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』が、愛知・バンテリンドーム ナゴヤにて4月20・21・22日の3日間開催された。
■約2時間40分にわたって計47曲を披露
イベントには、TOBEアーティスト総勢34名が出演し、約2時間40分にわたって計47曲を披露した。
本公演は5月16・17日に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）でも開催。2会場5公演で合計約17万人を動員する予定だ。
■ライブ情報
『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』
05/16（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
05/17（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
■【画像】イベントの様子
■関連リンク
『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』特設サイト
https://special-contents.tobe-community.jp