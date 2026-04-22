吉本興業所属芸人から“超新星”を探すＮＯ．１決定戦「ＮＳＣ大ライブ ＴＯＫＹＯ２０２６」の決勝が２２日、東京・浅草公会堂で行われ、「ゴーヤゴー」が総エントリー数約２６０組の頂点に立った。

ＮＳＣ（吉本総合芸能学院）を３月に卒業したばかりのルーキーによるライブ。Ｍ―１グランプリで２連覇を達成した令和ロマンも２０１７年に優勝しており、栄冠は実力者の証しになっている。

優勝したゴーヤゴーは「ブルーロック」や「イナズマイレブン」などサッカー漫画の内容を交えたサッカーネタを披露し、会場を笑わせた。米持は「何かで優勝するのが初めて。優勝特典とかいろんな情報がいっぱいでパニック状態です」と興奮した様子。たまは「汗が止まんなくて、（優勝の）パレルで拭いている状況です」とおどけて見せた。

別の大学お笑いサークルで活動していた２人は、たまの猛アピールでコンビを結成。コンビ名の「ゴーヤゴー」は、沖縄料理店で食べたゴーヤチャンプルが思い出に残っていることが由来となっている。２人には優勝特典として、よしもと漫才関東６劇場の出場権やＢＳ吉本の特番への出演権などを得た。

理想とするコンビ像は、「ビスケットブラザーズ」や「ロングコートダディ」。今後取りたいタイトルについて米持は「Ｍ−１グランプリ。お笑いにハマったきっかけなので、いけたら２０２６！」と今年の出場に意欲を見せた。