「おなかすいたニャー！」 待ちきれずによじ登るミュウ

YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」では、ごはんを待てずに鳴きながらよじ登ろうとする子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「すごい食欲」「必死な姿がいとおしい」の声が続出しました。

【画像5枚】成長が楽しみ〜〜！これが、必死にご飯を要求する“保護猫”です！

注目を集めたのは「【野良猫から家猫へ】ごはんが待てず鳴きながら登ってくる保護子猫がかわいすぎた…」という動画。おなかをすかせた子猫が鳴きながらおねだりに来るシーンから始まります。待ちきれずに飼い主さんの足によじ登ろうとするのは、保護子猫のミュウ。

「おなかすいたニャー！」と言いたげに鳴きながら、何度もよじ登ってごはんにありつこうとする姿がなんとも健気です。飼い主さんのTシャツに必死にしがみついたところで、抱き上げてもらい、ついに待望のごはんの時間に。

念願のごはんにガツガツ！ 食後の顔洗いも完璧

飼い主さんから、「はい、どうぞ」とごはんをもらうと、待ってましたとばかりにガツガツと食べ始めます。たっぷりのごはんをしっかり完食して、満足げなミュウ。食後は上手に顔を洗うこともできました。

「大きくなってね」 視聴者も温かく見守る

ごはんのあとは、キャットタワーを上手に登り、部屋中をお散歩しながら食後の運動。ソファの手すりに居心地の良い場所を見つけ、大きな瞳でじっとこちらを見つめるシーンで動画は終わります。

動画を見た視聴者からは「待ちきれずに登っちゃう姿がかわいい」「たくさん食べて大きくなってね」と、子猫の成長を温かく見守るたくさんの声が届きました。元気いっぱいの保護子猫・ミュウの様子をぜひ動画でご覧ください。