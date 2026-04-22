4月29日（水）「上田と女が吠える夜」日本一の観光地はどっち!?「北海道 VS 沖縄の女が大激論SP」
4月29日（水）「上田と女が吠える夜」日本一の観光地はどっち!?
「北海道 VS 沖縄の女が大激論SP」
カニ、ホタテ、ジンギスカンなど、広大な大地が生み出す食のパラダイス「北海道」
エメラルドグリーンの海に太陽が降り注ぐリゾートアイランド「沖縄」
日本を代表する観光地はどちらなのか！？
「北海道VS沖縄の女が大激論SP」
◆北海道・飯田圭織
ガチすぎて言いたくない！？子育てが終わったら住みたい町“北海道・東川町”！
◆北海道・菊地亜美
空に続くように見える！神秘的なおすすめスポット“どこまでも続く道”！
◆北海道・芹那
沖縄会に対抗して開催した“北海道会”は北海道が広すぎて共通の話題がない！？
◆北海道・バービー
北海道民の贅沢な悩み？メロンはクワガタにあげるものだと思っていた
◆北海道・吉村崇
湯たんぽのお湯でインスタントコーヒーを作る！？吉村の父！
◆沖縄・田中律子
沖縄県・恩納村在住！田中律子の家から見えるオーシャンビューは絶景！
◆沖縄・知念里奈
沖縄県民は時間にルーズ！プライベートの集まりには2時間の遅刻！？
◆沖縄・仲宗根梨乃
沖縄の4人に1人はUFOを見たことがある！？小学生の時にUFOに連れ去られた妹！
◆沖縄・NANA(MAX)
沖縄県民の子どもの頃からのごちそうは“フライドチキン”説
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・いとうあさこ
SPゲスト
吉村崇(平成ノブシコブシ)
テーマゲスト（五十音順）
飯田圭織・菊地亜美・芹那・田中律子・知念里奈・仲宗根梨乃・NANA(MAX)・バービー