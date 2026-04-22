4月29日（水）「上田と女が吠える夜」日本一の観光地はどっち!?

「北海道 VS 沖縄の女が大激論SP」

カニ、ホタテ、ジンギスカンなど、広大な大地が生み出す食のパラダイス「北海道」

エメラルドグリーンの海に太陽が降り注ぐリゾートアイランド「沖縄」

日本を代表する観光地はどちらなのか！？

「北海道VS沖縄の女が大激論SP」

◆北海道・飯田圭織

ガチすぎて言いたくない！？子育てが終わったら住みたい町“北海道・東川町”！

◆北海道・菊地亜美

空に続くように見える！神秘的なおすすめスポット“どこまでも続く道”！

◆北海道・芹那

沖縄会に対抗して開催した“北海道会”は北海道が広すぎて共通の話題がない！？

◆北海道・バービー

北海道民の贅沢な悩み？メロンはクワガタにあげるものだと思っていた

◆北海道・吉村崇

湯たんぽのお湯でインスタントコーヒーを作る！？吉村の父！

◆沖縄・田中律子

沖縄県・恩納村在住！田中律子の家から見えるオーシャンビューは絶景！

◆沖縄・知念里奈

沖縄県民は時間にルーズ！プライベートの集まりには2時間の遅刻！？

◆沖縄・仲宗根梨乃

沖縄の4人に1人はUFOを見たことがある！？小学生の時にUFOに連れ去られた妹！

◆沖縄・NANA(MAX)

沖縄県民の子どもの頃からのごちそうは“フライドチキン”説

お楽しみに！



MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・いとうあさこ

SPゲスト

吉村崇(平成ノブシコブシ)

テーマゲスト（五十音順）

飯田圭織・菊地亜美・芹那・田中律子・知念里奈・仲宗根梨乃・NANA(MAX)・バービー