日本ハムや阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）が24日に放送されたテレビ東京「デカ盛りハンター」（後7・25）に出演。「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」の開催期間中に行われた、侍ジャパン決起集会での大谷翔平投手（32）の意外な一面を耳にしたことを明かした。フィールドリポーターとして同大会を盛り上げた糸井氏。MCのウエストランド・井口浩之から「その話も聞きたい。我々が知っている情報でいうと、決