共同通信社が23日に報じた、大型連休に合わせて高市早苗首相と閣僚10人が外遊を行うという報道に一部ネットユーザーから批判が集まる事態になっている。 共同通信は23日、首相と閣僚が国会日程の少ない大型連休に外遊を行うと報道。訪問先は計21カ国で、首相はベトナム、オーストラリアを訪問するとのこと。 なお、オーストラリアは日本の液化天然ガス、石炭の調達先となっており、エネルギー安