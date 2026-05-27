中国メディアの環球網は26日、「韓国で『人工知能（AI）依存症』への懸念が高まっている」などとする記事を配信した。記事によると、AIブームによる世界的な半導体需要の押し上げが続く中、韓国の輸出構造は大手企業と半導体産業への集中が急速に進んでいる。今年第1四半期はサムスン電子やSKハイニックスなど5社による輸出額が全体の4割を突破。一方、好調な輸出の背後で韓国経済のAI半導体産業に対する依存は深まり続け、伝統的