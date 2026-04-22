ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）がゲスト出演し、逮捕された過去について言及する場面があった。

かのから「捕まったじゃないですか。それってどこかに入れられたりするんですか?」と質問されると、三崎氏は「拘置所ね。豚小屋に20日ぐらい入れられましたよ。最悪だったよ、風呂も入れないし」と苦笑する。

かのから「きつくない?」と聞かれると、三崎氏は「超きつかったよ!朝7時ぐらいにチャイムみたいなので起こされて、そこから何もやることがないから。差し入れの本とか、いろんな人が送ってくれるわけよ。それを読んで時間を潰して。運動の時間とか言って10分くらいかな、檻の中の運動場みたいな所に放たれて。うろちょろして、また豚小屋に戻されて」と振り返った。

また「お風呂に入れるのは夏と冬で違って、俺は冬だったから週に2回だったかな?マジで、それが一番きつかったね」といい「独房だから誰とも話せない。逆にきつい、超暇だよ」と語っていた。