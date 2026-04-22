牝馬の地方交流重賞「第64回しらさぎ賞」（S3）が22日、浦和競馬場で行われ、ツーシャドーが直線で抜け出して快勝。24年しらさぎ賞以来となる2度目の重賞制覇を成し遂げた。

直線、2番手からツーシャドーが一気に先頭に躍り出る。あとはゴールを決めるだけだ。直後からアンジュフィールドが迫ってきたが、一昨年覇者の力はだてではなかった。

和田は「外の馬が速かったので2番手へ。速い流れになっても楽に走っていたので“これなら”と思った。外から馬が来たらもうひと伸びしてくれた」とパートナーを称えた。

先週の大井ブリリアントカップ（リベイクフルシティ）に続く2週連続の重賞V。道中はシンリンゲンカイにハナを譲って2番手を追走。脚力の消耗を抑えると、勝負どころで早めに仕掛けて持ち前の勝負根性を引き出した。乗れている鞍上の好判断が光った。

小沢師は「年齢を重ねて、正直そろそろ引退なのかなと。それでもこういった競馬を見せてくれて本当にうれしかった。オーナーと話して引退をやめることに決まった」。次走は優先出走権を得たプラチナカップ（S3、5月27日、浦和）。まだまだゴールを量産する。

◇ツーシャドー 父ダノンレジェンド 母ブラックショコラ（母の父サウスヴィグラス） 牝7歳 浦和・小沢宏次厩舎 馬主・バンブー牧場 生産者・北海道浦河町のバンブー牧場 戦績30戦11勝（南関東25戦9勝） 総獲得賞金6924万円。