4月21日、5人組アイドルグループ「M！LK」の吉田仁人と曽野舜太が、バラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した。軽妙なトークで盛り上がったが、2人が番組に出演する前日、ファンのマナーが波紋を呼んでいた。

『ぽかぽか』は、フジテレビ7階の「ぽかぽかパーク」と呼ばれる特設エリアで生放送され、スタジオ外からガラス越しに見学することが可能だ。ただ、この観覧をめぐって、SNSをざわつかせるできごとが。

「放送前に整理券を配布し、一定の時間で見学者を交代する入れ替え制でおこなわれることが多いです。ただ、M！LKの2人が出演する前日の20日夕方ごろから、X上で “外観覧” のために列を作る人が写った写真が拡散されたのです。

番組公式サイトでは《観覧を目的とした深夜に公道に並ぶ行為はご遠慮ください》と記載しており、前日の夜から並ぶことを禁止しています。今回、M！LK目当てで徹夜で並ぶファンがいたのではないかと、注目を集めました」（芸能記者）

M！LKの出演前日に起きた外観覧の行列疑惑に関して、Xでは

《ぽかぽかって徹夜で並ぶの禁止よね。だったらマナー守れない人たち退場させたほうがよろしいかと、、》

《迷惑すぎるから本当にやめてほしい。これで今後M！LK含むEBiDANがぽかぽかに来れなかったらどうしてくれんの》

《お願いだからマナーだけは守ってよ…み！るきーずとして恥ずかしいよ》

など、厳しい声があがっている。

「『ぽかぽか』の外観覧に関しては、以前からSTARTO ENTERTAINMENTの所属タレントなど、人気アイドルが出演する前日、SNSで夜通しで並んだことを報告する人もおり、問題視されてきました。

M！LKは2014年に結成され、公式サイトでライブ観賞時のルールを明記し、ファン同士でもSNSで注意を呼びかけるなど、きちんとルールを守るイメージが認知されていました。それだけに、今回、番組のルールを無視して並ぶ人がいた可能性が浮上し、モヤモヤするファンもいたのでしょう」（同前）

M！LKは2025年の楽曲『イイじゃん』がSNSで大きな話題となり、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たすなど、大ブレイクを果たす。2026年もグループ・個人でテレビ出演する機会が多く、勢いに乗っている。人気を博す一方、懸念されることもあるという。

「グループの転機となった2025年以降、新たにM！LKを応援するファンが増えたのは間違いありません。ただ、M！LKに限らず、アイドルファンの間では、これまでに定着したグループのルールやマナーを知らない新しいファンが “新規” と称されることがあります。

『ぽかぽか』の外観覧しかり、一部の新規ファンがマナーを守らず、結果的にグループに対する心象を悪くさせることを懸念する古くからのファンもいるようです。こうした事態が続けば、ファン同士が、疑心暗鬼になりかねません」（同前）

新規、古参問わず、決められたルールの順守が求められるのは言うまでもない。