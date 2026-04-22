◇NBAプレーオフ1回戦・第2戦 レイカーズーロケッツ（2026年4月21日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAレイカーズは、21日（日本時間22日）にプレーオフ1回戦第2戦でロケッツと激突。前半からレブロン・ジェームズVSケビン・デュラントのマッチアップが実現した。チームは3Pシュート好調で前半54ー51と3点リードで折り返した。

18日（同19日）の第1戦では、八村塁が得意の3Pシュートを2本決めるなどシュート好調で14得点。守備でも豪快ブロックを決めるなど攻守に貢献。チームは最終Qに一気に突き放して先勝を飾った。

ロケッツは第1戦を欠場したケビン・デュラントが第2戦から復帰。第1QからレブロンVSデュラントのマッチアップが実現した。両者がプレーオフで対戦するのは18年のファイナル以来8年ぶりとなった。

そして第2Q開始から2戦連続でレブロンとブロニーの親子共演も実現した。

チームは第1Qから33―26とリードを奪った。第2Qには最大15点リードを奪った。しかし4連続ターンオーバーから0―14のランを決められて点差を縮められた。3点リードで前半を終えた。そしてチーム全体で3Pシュートを20本試投で10本成功。3P成功率50％と高確率をキープした。