沢尻エリカ、40歳の変わらぬ美貌に称賛 近影ショットに反響「美しすぎて天才」「もう神の存在です」
俳優の沢尻エリカが、4月8日に40歳の誕生日を迎え、最新ショットが公開された。タレントのMattが、22日までに自身のインスタグラムを更新し、沢尻とともに誕生日を過ごしたことを報告。写真とともに祝福のメッセージを寄せた。
【写真】近影ショットが公開された40歳の沢尻エリカ
Mattは「記念すべき日にお隣でお食事を共にし、お祝いもできて幸せな気持ちでした」とつづり、「どの瞬間もお美しくて毎度感激します」と沢尻の魅力を表現。さらにやり取りとして「“4月8日って他にいらっしゃいますか？”“お釈迦様よ”」というエピソードも明かし、親しい関係性をうかがわせた。
この投稿にフォロワーからは「エリカ様美しすぎて天才」「エリカ様がもう神の存在です」「エリカ様 美貌の暴力です 眼福」「エリカ様が！綺麗すぎるぅー！」「エリカ最上級の美人やな〜日本の宝やん」などの称賛の声が届いている。
【写真】近影ショットが公開された40歳の沢尻エリカ
Mattは「記念すべき日にお隣でお食事を共にし、お祝いもできて幸せな気持ちでした」とつづり、「どの瞬間もお美しくて毎度感激します」と沢尻の魅力を表現。さらにやり取りとして「“4月8日って他にいらっしゃいますか？”“お釈迦様よ”」というエピソードも明かし、親しい関係性をうかがわせた。
この投稿にフォロワーからは「エリカ様美しすぎて天才」「エリカ様がもう神の存在です」「エリカ様 美貌の暴力です 眼福」「エリカ様が！綺麗すぎるぅー！」「エリカ最上級の美人やな〜日本の宝やん」などの称賛の声が届いている。