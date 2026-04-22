ゴンチャに“飲むマンゴープリン”が新登場！ ココナッツを合わせたアジアンテイスト際立つ1杯も展開
「ゴンチャ」は、4月27日（月）から、「GO！GO！MANGO！」第2弾として“飲むデザート”を楽しむ「リッチ マンゴープリン」を、全国の店舗で販売する。
【写真】昨年好評だった“マンゴー×ココナッツ”も！ 新作ドリンク3種詳細
■濃厚リッチな味わい
今回マンゴーを味わいつくすアジアンデザートティーシリーズ「GO！GO！MANGO！」の第2弾として展開される「リッチ マンゴープリン」は、マンゴーの味わいを濃厚リッチに楽しめるデザートのようなドリンク全3種。
最高級品種“アルフォンソマンゴー”はじめ2種のマンゴーを使用したマンゴープリンを主役に、マンゴーソースを重ねた「リッチ マンゴープリン ミルクティー」は、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーと調和して、濃厚なマンゴーの味わいに寄り添いながら、すっきりとした余韻で最後まで心地よく楽しめる。
また、昨年も好評だったマンゴー×ココナッツの組み合わせを楽しめる「リッチ マンゴープリン ココナッツミルクティー」も展開。ココナッツのまろやかなコクと豊かな香りが重なることで、クリーミーなアジアンテイストが際立つドリンクだ。
さらに、マンゴープリンのなめらかさと、シャリっとしたジェラッティーの食感が重なる「リッチ マンゴープリン ジェラッティー」が提供されるほか、レギュラーメニューにトッピングしてカスタマイズが楽しめる「リッチ マンゴープリン」も用意され、濃厚リッチな味わいをより贅沢に楽しめる。
【写真】昨年好評だった“マンゴー×ココナッツ”も！ 新作ドリンク3種詳細
■濃厚リッチな味わい
今回マンゴーを味わいつくすアジアンデザートティーシリーズ「GO！GO！MANGO！」の第2弾として展開される「リッチ マンゴープリン」は、マンゴーの味わいを濃厚リッチに楽しめるデザートのようなドリンク全3種。
また、昨年も好評だったマンゴー×ココナッツの組み合わせを楽しめる「リッチ マンゴープリン ココナッツミルクティー」も展開。ココナッツのまろやかなコクと豊かな香りが重なることで、クリーミーなアジアンテイストが際立つドリンクだ。
さらに、マンゴープリンのなめらかさと、シャリっとしたジェラッティーの食感が重なる「リッチ マンゴープリン ジェラッティー」が提供されるほか、レギュラーメニューにトッピングしてカスタマイズが楽しめる「リッチ マンゴープリン」も用意され、濃厚リッチな味わいをより贅沢に楽しめる。