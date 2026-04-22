新潟県南魚沼市の「マイクロ・テック浦佐工場」で勤務中に心肺停止になった５０歳代男性に素早く心肺蘇生措置を施し、社会復帰に導いたとして、同市消防本部は２１日、男性の同僚５人に感謝状を贈った。

同僚らは皆、「回復して、本当によかった」と口をそろえた。

男性は１月１４日昼過ぎ、室内でパソコンを操作していたところ、椅子から転げ落ちた。苦しそうで、近くにいた山田雅也さん（２９）が人を呼び、若槻智美さん（４８）が１１９番した。意識がなく、呼吸もしていない状態で山田さんらが心臓マッサージをする中、近くの事業所にＡＥＤ（自動体外式除細動器）があることを思い出した原澤愛さん（４９）が、急いで行って借りてきた。

ＡＥＤは見るのも初めてだったが、佐藤啓人さん（４５）と笠原早人さん（４７）が男性にパッドを装着し、原澤さんが除細動のボタンを押した。心臓マッサージを再開したところに救急隊が到着し、男性を病院に搬送した。

男性はその後、回復し、元気に仕事にも復帰。工場ではこれを機に、ＡＥＤを導入した。笠原さんは「ＡＥＤを使うのは初めてだったが、できることをやろうと無我夢中だった。無事に帰ってきた時はうれしかった」と笑顔を見せた。

戸田和徳消防長は「一致団結した行動で社会復帰につながった」と感謝した。