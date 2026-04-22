人気レースクイーンの央川かこ（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新。オレンジシャツに白のホットパンツ姿を披露した。

「auのレースクイーンやるまではオレンジ似合わないと思ってたけど今ではだいすきな色」とつづり、オレンジ色のベースボール風シャツ＆白のホットパンツ姿の写真をアップ。

央川は、スーパーGT500クラスに参戦する「TGR TEAM au TOM'S」を応援するauレースアンバサダーとしてオレンジと白のコスチュームを着用している。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃ似合ってる」「めっちゃかわいい」「素敵です」「めちゃくちゃ綺麗すぎです」「めちゃ可愛いですねー」「超カワイイ」「スタイル抜群で可愛い」「カッコいいレースクイーンです！」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。