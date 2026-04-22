「主審やべーだろ？」「珍VARでゴール無効」同点弾は取り消し、町田が救われたシーンに騒然「めちゃくちゃやで」【ACLE】
クレームを入れるのも、無理はないか。
アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、町田はシャバーブ・アル・アハリと対戦し、相馬勇紀のゴールを守り抜き、１−０で競り勝った。
終盤は相手の猛攻を受けるなか、90＋２分にギリェルミ ・バラの強烈なミドルシュートでネットを揺らされる。
直後に、町田のベンチサイドが審判団に強く抗議する。その理由は何だったのか。
90＋１分。町田は中村帆高に代えて、望月ヘンリー海輝を途中出場させる。その際、望月がピッチに入る前に、シャバーブ側はスローインする。その流れから、バラがフィニッシュに持ち込んだのだ。
VARが介入し、主審はオンフィールドレビューを実施。その結果、ゴールは取り消しとなった。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが「珍しい形でのVAR介入」などと綴り、該当のシーンを公開。以下のような声があがった。
「審判試合を通してグダグダ」
「珍プレー好プレー」
「こんなことあるんだw」
「こんなの初めてみた」
「レア過ぎる」
「そりゃブチ切れるよな」
「めちゃくちゃやでこんなもんw」
「この取り消しは初めて見たな」
「珍VARでゴール無効」
「主審やべーだろ？」
町田とすれば命拾いした事象だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田が思わぬ形で命拾い。バラのゴラッソは無効に。なぜ？
アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、町田はシャバーブ・アル・アハリと対戦し、相馬勇紀のゴールを守り抜き、１−０で競り勝った。
終盤は相手の猛攻を受けるなか、90＋２分にギリェルミ ・バラの強烈なミドルシュートでネットを揺らされる。
直後に、町田のベンチサイドが審判団に強く抗議する。その理由は何だったのか。
VARが介入し、主審はオンフィールドレビューを実施。その結果、ゴールは取り消しとなった。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが「珍しい形でのVAR介入」などと綴り、該当のシーンを公開。以下のような声があがった。
「審判試合を通してグダグダ」
「珍プレー好プレー」
「こんなことあるんだw」
「こんなの初めてみた」
「レア過ぎる」
「そりゃブチ切れるよな」
「めちゃくちゃやでこんなもんw」
「この取り消しは初めて見たな」
「珍VARでゴール無効」
「主審やべーだろ？」
町田とすれば命拾いした事象だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田が思わぬ形で命拾い。バラのゴラッソは無効に。なぜ？