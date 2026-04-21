記者団の取材に応じる高市首相＝21日午後、首相官邸高市早苗首相は21日、就任から半年を迎えたことに関し「国民との約束を一つずつ実行したいとの思いで働き続けた。国力、外交力、防衛力、経済力を強くする」と官邸で記者団に述べた。一方、中道改革連合の階猛幹事長は首相が国会を軽視しているとして「民主主義の観点から非常に問題がある」と批判した。首相は就任直後から積極的な首脳外交を展開してきたと主張。「国際社会