この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「kirihara」が、「軽量、多機能、高音質！コスパ重視のワイヤレスヘッドフォン【HAYLOU S40】」を公開した。動画では、Xiaomiからの出資を受けるなど技術力に定評のあるHAYLOU（ハイロー）の新作ワイヤレスヘッドホン「S40」を紹介。約6,500円という低価格でありながら、ハイレゾ対応や空間オーディオなどの多彩な機能を備えた、圧倒的なコストパフォーマンスの高さが解説されている。



kiriharaは、本製品の注目ポイントとして「高音質コーデックのLDAC対応」や「ハイレゾ認証取得」を挙げ、ワイヤレスでもロスレス音源の細かいディテールを再現できると評価。さらに、頭の動きを検知して音の聞こえ方が変化する「360度空間オーディオ」や、最大-50dBのアクティブノイズキャンセリングなど、上位機種に匹敵する機能を紹介している。動画内では、右耳のイヤーカップを手のひらでサッと覆い、瞬時に外音取り込みモードへ切り替える様子や、手のひらに収まるほどコンパクトに折りたたむ姿など、実用性の高さが映像で具体的に描写された。



音質については「非常に結構低音が強い」と語る一方で、中高音域がやや控えめでこもりがちであると率直に指摘。しかし、純正アプリ「HAYLOU SOUND」に用意された多彩なイコライザー機能を活用し、プリセットを調整することで「より好みの音質に仕上げることができる」と、独自の運用アプローチも提示している。また、着脱式のブームマイクを取り付けてゲームのボイスチャットに活用する様子も収められており、幅広い用途に対応できる汎用性の高さが伺える。



総括としてkiriharaは、多機能でありながら7,000円以下で購入できる本製品について「破格の機能、性能を有している」と絶賛。「ワイヤレスヘッドホンの最初の1台として使うには、非常にお勧めだ」と太鼓判を押した。高価なハイエンド機に手を出せず悩んでいるユーザーにとって、この多機能なヘッドホンは最適なエントリーモデルとなりそうだ。