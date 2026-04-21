トレンドの「バターイエロー」を取り入れることで、顔色を明るく見せつつ今っぽさもぐっとアップ！ 大人のトレンドカラーコーデをご紹介します。※画像出典：WEAR

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肌なじみのいいトレンド色「バターイエロー」でカラーコーデにトライ！

トレンドカラーとして、今シーズンも引き続き注目を集めている「バターイエロー」。肌なじみがよく、大人の女性もトライしやすい「バターイエロー」のおすすめの春夏コーディネートをご紹介します。

1. アウトドアコーデも「ワントーン」でフレッシュに！


写真は、撥水効果やUV機能を兼ね備えたナイロン素材のパーカーとスカートを、トレンドカラーでまとめてセットアップのように着用したコーディネートです。

小物にはグレーのスニーカーと黒のリュックを選び、全身をカジュアルなアイテムでそろえながら、バターイエローの色味をメインにすることで、スポーティーになり過ぎず今っぽいおしゃれ感が加わっています。

アウトドア用のアイテムはベーシックカラーのものが多いので、このようにトレンドカラーで差をつけるとぐっとおしゃれ度が増します。

2. 大人世代にフィットする「イエロー＆グレー」で上品に


写真のバターイエローのクルーネックカーディガンは、細めのリブと程よい厚みの素材を使用していて、体のラインを拾いにくいのもうれしいポイント。こんなシンプルなアイテムなら、大人世代でもトレンドカラーにトライしやすくておすすめです。

ボトムスはグレーのワイドパンツをチョイス。淡いカラーのトップスにはふんわりとしたロングスカートよりも、このワイドパンツのようにシャープなシルエットを合わせると、全体が引き締まります。

イエローとグレーの組み合わせは、上品で知的な印象にまとまるので、大人世代にいちおしの配色です。

3. 「シアー素材＆裾レーススカート」で最旬コーデに


写真は、シアー素材のバンドカラーシャツでバターイエローを取り入れながら、春のトレンドであるレースを裾にあしらったスカートを合わせた、最旬のレイヤードコーデです。

シアー素材は透け感があり発色をマイルドにしてくれるため、カラーアイテムにも挑戦しやすいのがメリット。

ゆったりとしたシルエットのカーブデニムで、リラックスムードと絶妙な抜け感をプラス。シルバーのスニーカーもメタリックな輝きがアクセントになり、全身からこなれたおしゃれ感が漂います。

ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)