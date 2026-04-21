【クルカイ - スピードスター】 11月 発売予定 価格 単品：8,800円 アクションフィギュアセット：15,400円 【クルカイ - スピードスター モーターバイク】 11月 発売予定 価格：7,700円

海外のホビーメーカー「大漫匠アニメスター」は、アクションフィギュア「クルカイ - スピードスター」とプラモデル「クルカイ - スピードスター モーターバイク」をそれぞれ11月に発売する。価格は「クルカイ - スピードスター」が8,800円、「モーターバイク」が7,700円。

本製品は、ゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より、優雅で冷静、絶対的な自信を持つ人形「クルカイ」が私服・スピードスターの姿で、1/12スケールアクションフィギュア化したもの。

衣装はホワイトを基調にブラックをアクセントとして取り入れ、シャープなシルエットが全体を引き締め、凛とした爽やかな雰囲気を際立たせており、クルカイのキャップ本体はわずかに可動し、装飾パーツは上方へ軽やかにめくり上げることができる。

また本製品以外にも、彼女の愛用するバイクも1/12スケールでプラモデル化している。バイクには上品なセミマット塗装を採用し、クルカイ ‐ スピードスターを象徴する蛍光グリーンがアクセントとして鮮やかに映え、控えめながらも確かな存在感を放つ。

特注のゴムタイヤは、精緻で鮮明なトレッドパターンを備え、接地時にはリアルなグリップ感を演出しており、ディテールと実在感を高次元で両立するほか、後輪上部には実際のスプリングを内蔵し、機能性とデザイン性の双方を高いレベルで融合させた仕上がりとなっている。

さらに「クルカイ - スピードスター」と「クルカイ - スピードスター モーターバイク」がセットになった「アクションフィギュアセット」の予約も受け付けている。価格は15,400円。

「クルカイ - スピードスター」

「クルカイ - スピードスター モーターバイク」

「クルカイ - スピードスター アクションフィギュアセット」

セット版初回特典「アクリルコースター」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/12スケール サイズ：全高 約158mm 素材：PVC、ABS、POM セット内容フィギュア本体台座付け替え用フェイスパーツ×4種（微笑み右向き、狙いを定める、真剣左向き、微笑み/本体装着分を含む）付け替え用ハンドパーツ×5セット（銃持ち、帽子支え、もの持ち、銃支え、リラックス/本体装着分含む）長サイスティックタクティカルアックスアサルトライフルライフル拡張マガジンライフル専用サプレッサーピストル（サプレッサー付き）仕様：組み立て式プラスチックキット スケール：1/12スケール サイズ：全長 約350mm 素材：PVC、ABS、POMセット内容フィギュア本体台座付け替え用フェイスパーツ×4種（微笑み右向き、狙いを定める、真剣左向き、微笑み/本体装着分を含む）付け替え用ハンドパーツ×5セット（銃持ち、帽子支え、もの持ち、銃支え、リラックス/本体装着分含む）長サイスティックタクティカルアックスアサルトライフルライフル拡張マガジンライフル専用サプレッサーピストル（サプレッサー付き）モーターバイク本体（プラスチックキット）ウェポンケース（プラスチックキット）＜セット版初回特典＞アクリルコースター

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